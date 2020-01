Due giorni dedicati alla moda e alla bellezza. Arriva l'appuntamento con Week Fashion Style, organizzato dalla Diva & Eventi Management Agency di Walter Cordisco e da Marco Santili Communication. Il 19 e 20 dicembre, al palazzetto dello sport di San Salvo Marina, verranno presentate le ultime collezioni e le tendenze della moda per uomo, donna e bambino.

La conduzione delle serate è affidata ad Adriana Volpe, volto di Rai2 con i programmi Mattino in famiglia e I fatti vostri. Spazio poi ad un talk show, moderato da Marco Santilli e Tiziana Smargiassi, conla partecipazione di Conchi Lenguas (epilazione permanente), Marco Colangelo (Colamed), Paola Calvano (giornalista), Lucia Merella (showgirl),Roberta Florio (Make Up –MUA), Yari Perrotti (Istruttore fitness), Gianni Attila (Osteopata), Alice Pasti (Fashion Blogger), Norma Barisano (Estetista), Graziano Di Virgilio (Hair Stylist). Dal programma Rai Detto Fatto arriverà anche il costumista e stilista Paolo Lungo, pronto a dispensare consigli sullo stile e sul look adatto ad ogni occasione.

Non mancherà uno spazio dedicato ai più piccoli, con i pupazzi dei cartoni animati con cui giocare e scattare foto.

Domenica 20 dicembre la Week Fashion Style accoglierà la sua guest star. Sarà a San Salvo Marco Bocci, protagonista della serie tv Squadra Antimafia. Nella giornata del 19, partecipando ad un gioco interattivo, sarà anche possibile vincere 10 biglietti per incontrare Bocci nel backstage.



Il programma delle due giornate

Sabato 19 dicembre

ore 17 Inaugurazione e apertura stand

ore 19 Forum, Talk Show

ore 21 Sfilate di moda: conduce Adriana Volpe

Domenica 20 dicembre:

ore 9.30 Apertura stand

ore 11 Per i bambini foto con personaggi Disney

ore 17 Forum, Talk Show

ore 20 Sfilate di Moda

ore 22 - Guest star: Marco Bocci



Per info e prenotazione dei biglietti rivolgersi ai numeri: 328.6483384 e 349.8144612