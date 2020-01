Scambi di sostanze stupefacenti alla luce del sole e un via vai che non passa inosservato. La situazione di piazza San Nicola a San Salvo continua a preoccupare residenti e non solo. Secondo quanto raccontato da alcuni di loro, il traffico inizia la mattina. Chi fisicamente procede allo scambio tra stupefacente e denaro i "rifornimenti" sempre dalla stessa auto che su chiamata arriva in piazza.

Che il luogo fosse al centro di tali movimenti è un fatto conosciuto, ma stupisce l'estrema tranquillità con la quale avvengono le compravendite. Il problema è ben noto anche a chi frequenta la zona per lavoro o per fede (per raggiungere l'omonima chiesa), spesso fermato da consumatori di sostanze stupefacenti alla ricerca di denaro.

È questa un altro aspetto della vicenda. Chi non ha il denaro per acquistare le dosi non esita, nei casi più disperati, a colpire nelle vicine attività commerciali anche per pochi spicci.

Due episodi su tutti: la rapina a mano armata subita dal Conad City della stessa piazza nel giugno scorso [LEGGI] e il colpo dell'ottobre 2014 alla gioielleria Giorgetti di corso Garibaldi, durante il quale la titolare fu immobilizzata e minacciata con una siringa.

"Quello che ci sorprende è come tutto ciò possa avvenire di giorno, tutti i giorni", chiosa chi quella piazza la vive quotidianamente.