I carabinieri della Stazione di San Salvo hanno tratto in arresto una 33enne del posto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di L’Aquila dopo una lunga vicenda giudiziaria.

La donna, che è stata associata alla casa circondariale di Chieti, dovrà scontare la condanna definitiva a 4 anni e un mese di reclusione per i reati di truffa e ricettazione commessi a Vasto e Casalbordino.