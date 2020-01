Da qualche giorno in via del Giglio 96 a Vasto c’è una piacevole novità. Il Mercante di Caffè è il nuovo punto vendita dedicato, naturalmente, al mondo del caffè…ma non solo. Uno staff giovane, con tanta passione e voglia di mettersi in gioco, che apre le porte del suo negozio, interamente realizzato a mano e con materiali di recupero. “Il cuore dell’attività - spiega Cristian - è naturalmente il mondo del caffè. Siamo in questo settore da 10 anni e ora abbiamo voluto mettere radici per ampliare i nostri servizi. Abbiamo 37 silos con diverse tipologie di caffè da diverse parti del mondo, sia in capsule che in cialde, originali e compatibili per tutte le macchine attualmente in commercio. Per ogni formato abbiamo diverse tipologie di caffè. Poi c’è anche il caffè macinato, che si può combinare tra diverse miscele provenienti da Venezuela, Costarica, Colombia, Brasile. Ogni 3-4 mesi, in collaborazione con un nostro importatore, avremo anche il pregiato Kopi Luwak, in quantità limitata”.

Caffè ma non solo, perchè nel punto vendita di via del Giglio si possono trovare tanti altri prodotti di qualità. Come le birre artigianali abruzzesi, del Birrificio Maiella, di Opperbacco e de La Casa di cura. E poi i mieli della ditta Iacovanelli di Tornareccio, la prestigiosa linea di cioccolateria Andrea Stainer. Non potrà mancare la linea di capsule di ginseng, the e tisane, oltre ad una linea di tisaneria, sali e composte biologiche. “Vogliamo puntare molto sul biologico, partendo da alcuni prodotti, tra cui il caffè, puntando ad ampliare la gamma di prodotti”. Il mercato di capsule e cialde di caffè oggi è molto diffuso sul web. Avere un punto vendita in città è però una scelta strategica che lo staff del Mercante di caffè ha fatto: “Abbiamo voluto dare uno spazio, un punto di riferimento ma soprattutto una qualità. Su internet puoi trovare di tutto, di ogni tipologia di prodotto. Ma come verifichi la qualità? Da noi puoi venire e assaggiare le diverse miscele, scegliendo quelle che poi andrai ad acquistare”.

Importante anche il servizio di noleggio delle macchine per caffè. “È quello da cui siamo partiti. Offriamo diverse tipologie di macchine in comodato d’uso gratuito a privati, uffici, ditte, catering. Forniamo anche il servizio di assistenza tecnica, per ogni macchina da caffè. “Il mondo del caffè ci piace e, con questa nuova apertura, abbiamo voluto dargli una cornice accogliente per soddisfare tutti coloro che verranno a trovarci”.

A dicembre il negozio sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

Il Mercante di Caffè

Via del Giglio, 96 - Vasto

Tel. 320.0776994