Anche quest'anno l'Istituto Comprensivo n. 2 di San Salvo propone la realizzazione del presepe vivente nel centro storico. L’appuntamento è per sabato 19 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 20.30.

"Venite adoremus" è il tema della rappresentazione che vedrà per protagonisti in diverse scene i bambini e sarà allestita nei vicoli intorno alla chiesa di San Giuseppe (strade della Chiesa, Portanuova e Orientale). Sono previste quindici stazioni, con centinaia di bambini e una trentina di adulti, oltre il coro itinerante composto da 50 bambini.

Si vuole in questo modo creare una traccia nuova di vivibilità più intima e sentita del Natale, portando i bambini a rivivere e interiorizzare, attraverso la rievocazione storica, un momento di profondo significato per l'essere umano nella sua interezza.

"Nei vicoli del centro storico, ai margini dei clamori e delle luci appariscenti delle vetrine, è stato ricreato uno spazio di intima spiritualità per far ritrovare ristoro alla mente e di apertura al senso della bellezza delle piccole cose. Un'antica bottega, un sapore dimenticato, suoni e scintille d'altri tempi, al di fuori dei dettami della moda e dei richiami dell'inutile. Per ritrovare, insieme e l'un l'altro, una luce nello sguardo e una melodia antica, ma sempre nuova, nell'anima".