Anche quest'anno gli alunni della scuola Primaria e dell'Infanzia del plesso di Carpineto Sinello, Istituto Omnicomprensivo di Gissi diretto da Aida Marrone, hanno partecipato al concorso rivolto alle scuole della provincia promosso dall'associazione "Amici di Lancianovecchia" nella rassegna di presepi artistici che si svolge a Lanciano presso la sala dell'Auditorium Diocleziano.

Gli alunni di Carpineto hanno presentato due suggestive Natività, realizzati con materiale di riciclo seguendo le regole delle "3 R" (riciclo, recupero, riutilizzo) con la regia del genitore Edoardo Mastronardi, che da qualche tempo offre -gratuitamente - la sua collaborazione nel plesso scolastico. Gli alunni hanno manipolato, pitturato e assemblato i presepi, recandosi poi con le insegnanti a Lanciano dove hanno potuto ammirare vere e proprie "opere" realizzate dalle scolaresche della zona e anche quelle dei privati provenienti da varie regioni d'Italia; ovviamente prima di congedarsi hanno espresso la propria preferenza per il presepe più bello. I preparativi per festeggiare il Natale nella scuola di Carpineto proseguono a ritmo serrato in vista della rappresentazone natalizia prevista per lunedì 21 dicembre 2015.