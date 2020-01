"Stop truffe agli anziani" è la campagna informativa che vede in prima linea comune di Vasto, carabinieri e Inps nel contrastare un fenomeno sempre più diffuso sul territorio. Oggi pomeriggio, mercoledì 16 dicembre, alle 16, a palazzo d'Avalos, saranno il Colonnello Luciano Calabrò, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Alessandro Romano, Direttore Provinciale Inps, Enrico Paone, Presidente Comitato Inps ed il sindaco Luciano Lapenna ad incontrare i cittadini, in particolare gli anziani, con il coinvolgimento della locale sede Inps e dei circoli pensionati. Verranno illustrati gli accorgimenti da mettere in atto per evitare di incappare in malintenzionati che si introducono nelle abitazioni e, spesso, riescono a mettere a segno furti.