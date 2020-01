"Aiutare le famiglie italiane in difficoltà e contestare la solidarietà a senso unico nei confronti degli immigrati" questi i due obiettivi dichiarati da Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani In Movimento, nell'ambito della presentazione dell'iniziativa "Solidarietà Tricolore" promossa dallo stesso sodalizio dei giovani di centrodestra, insieme a quelli di Gioventù Nazionale.

A presentare l'iniziativa, anche Carla Zinni, responsabile di FdI-An di Casalbordino, e Armando Travaglini, promotore dell'iniziativa a Casoli. L'iniziativa, infatti, coinvolgerà tutti e tre i comuni: a Vasto e Casoli presso le sedi di FdI-An, e a Casalbordino presso la sede della Caritas. Come precisato dagli organizzatori, però, in quest'ultimo caso l'ente benefico si è limitato a concedere la sede.

L'iniziativa prevede due giornate di raccolta di generi alimentari e fondi per pagare bollette a chi ne ha bisogno nei giorni 19 e 20 dicembre, mentre il 21 ci sarà la distribuzione. "Nel caso dei fondi - ha spiegato di Michele Marisi - non verranno consegnati alle persone, ma provvederemo noi al pagamento delle bollette. Il tutto, naturalmente, fino ad esaurimento dei fondi e degli alimenti raccolti. Qualora vi fossero avanzi, saranno girati entro le 48 ore alle associazioni che condividono i nostri stessi principi".

"Casalbordino ha 6mila abitanti - ha poi aggiunto Carla Zinni - di cui 264, circa 81 famiglie, si rivolgono quotidianamente alla Caritas. E solo un terzo è formato da cittadini extracomunitari. Ringraziamo don Silvio Santovito per averci concesso l'ultizzo della sede della Caritas, che comunque non è coinvolta direttamente nell'iniziativa".

"So già che ci saranno polemiche a riguardo - ha concluso Marco di Michele Marisi - ma verranno da chi sta comodamente seduto al caldo davanti a un computer, certo non da chi è in difficoltà e potrà trovare quel minimo aiuto che non può trovare nelle istituzioni. Invitiamo a collaborare all'iniziativa per la raccolta fondi e anche a utilizzarli, senza timori".