Torna a Vasto l'appuntamento con Giocattoli e Libri in MoVimento, iniziativa pre-natalizia organizzata dal Movimento 5 Stelle come "simpatico esperimento per sensibilizzare bambini e adulti al rispetto dell’ambiente, con particolare riferimento al riciclo degli oggetti ancora riutilizzabili.

Il concetto di base è: ciò che è inutile per una persona può diventare utile per qualcun’altra e questa consapevolezza può invertire la tendenza, molto diffusa, a gettare nella spazzatura oggetti ancora utilizzabili, se rimessi in circolazione. Scambiare un gioco o un libro, invece di cestinarli, stimola all'uso virtuoso degli oggetti, allo scambio nella comunità ed al riciclo. Con questa iniziativa ci proponiamo anche un secondo obiettivo, legato alla solidarietà: educare i bambini a donare qualcosa di proprio ai meno fortunati, apprendere che oggetti per cui si perde interesse possono essere regali preziosi per altri bambini".

Sabato 19 dicembre, dalle 10 alle 20, sarà allestito un gazebo in piazza Diomede, dove, portando libri e giocattoli, anche usati purchè in buono stato, si potranno scambiarli "con giocattoli di altri bambini e con libri donati da tanti cittadini generosi".