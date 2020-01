Rischia di crollare parte del muro di recinzione del giardino della canonica della chiesa di Stella Maris, a Vasto Marina. Gli addetti del settore Servizi del Comune di Vasto sono intervenuti nei giorni scorsi a transennare l'area a rischio, dove un'evidente fenditura si è aperta a monte, lungo il terrapieno che divide il retro della canonica dal parcheggio della ex stazione ferroviaria di piazza Fiume.

L'assessore ai Servizi, Luigi Marcello, annuncia che a breve "approveremo la delibera" con cui la Giunta municipale chiederà alle Ferrovie dello stato, titolari delle aree di risulta del vecchio scalo, di intervenire per evitare il crollo e ripristinare il manufatto. Via Zara ha subito un restringimento della carreggiata per motivi di sicurezza.