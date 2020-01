Attimi di tensione questa mattina, all'ufficio postale centrale di via Giulio Cesare, dove il sistema eliminacode si è inceppato, per la rottura della piantana che distribuisce i ticket.

Il personale di Poste Italiane ha prima iniziato a distribuire ticket "fatti a mano", ma vista la situazione complicata alla fine è stato deciso di procedere con le classiche "file", con lo stesso personale che ha indirizzato agli sportelli gli utenti, senza possibilità di prenotazione.

Inevitabile, quindi, qualche disagio che - per quanto lieve - ha fatto registrare malumori e anche qualche attimo di tensione tra gli utenti in fila, tant'è che è stato richiesto anche l'intervento dei carabinieri. Fortunatamente la tensione è durata solo qualche istante e all'arrivo delle forze dell'ordine tutto era rientrato nella normalità. A parte il malumore degli utenti, evidentemente innervositi dal contrattempo. Considerato che gli sportelli hanno comunque funzionato a pieno regime (e anche con qualche addetto in più per smaltire le file il più velocemente possibile) tanto nervosismo risulta probabilmente ingiustificato.