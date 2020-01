Dodicesimo capitolo nel Campionato Juniores d’elite abruzzese ad una settimana dalla pausa natalizia. Ieri le quattordici formazioni del girone B sono scese in campo con obbiettivi diversi, ma con la stessa voglia di portare a casa i tre punti.

A riuscirci è stato il River Casale che in casa contro Il Delfino Flacco Porto ha siglato una vittoria importante per 5-0, portandosi attualmente a più sei dalle dirette inseguitrici in classifica.

Un solo punto per la Renato Curi Angolana (2-2 a Francavilla) ed il Vasto Marina (0-0 in casa con il Torre Alex Cepagatti. I vastesi non riescono a segnare e perdono così la possibilità di rimanere vicini al River, il quale ha siglato un primo allungo, se pur ancora minimo.

La partita dei ragazzi di mister Cesario non è stata brillante: tante occasioni per segnare e nessuna di queste è stata sfruttata. La più grande forse è arrivata proprio al novantesimo quando Marchesani, a porta quasi vuota, si fa respingere una palla con i piedi dalla retrovia ospite dicendo addio ai tre punti. Un pareggio che va più che stretto al Vasto Marina che proverà a rifarsi lunedì prossimo in casa del Vasto Calcio, nell’ultima giornata del girone di andata. Vasto Calcio che ieri pomeriggio a sfiorato l’impresa a Montesilvano. I ragazzi del presidente Giannone contro la vice capolista Acqua e Sapone perdono 3-2 giocando una buona gara. Nonostante l’ottima prova, alla fine i biancorossi sono tornati a casa senza fare bottino. In gol per gli ospiti Natarelli (doppietta). La classifica vede i vastesi attualmente rilegati al penultimo posto, davanti solo all’Atessa Mario Tano.

Un gradino più in alto siede il San Salvo che ieri nel derby a Cupello ha ricevuto una sconfitta che non aiuta i ragazzi di mister Di Nardo. Ad avere la meglio sono stati i rossoblù che alla fine hanno chiuso la pratica sul 3-1. Una partita equilibrata decisa alla fine da disattenzioni ed errori personali. Al sesto minuto la prima occasionissima è per i biancazzurri: Lamberti viene lanciato in porta, ma a tu per tu con il portiere avversario non la butta dentro. Neanche un minuto più tardi Iuliani sfiorerà l’incrocio dei pali su punizione. Al quindicesimo altro gol mangiato per il San Salvo, stavola da Vicoli che di testa in area spreca e vede la sfera uscire di un soffio sopra alla traversa. Come il detto sugerisce- Gol mangiato, Gol subito -arriva la risposta del Cupello che trova il vantaggio con Marchioli. Il giocatore di Casalbordino sfrutta una bella palla filtrante servitagli da Croce e piazza la palla in porta, festeggiando con i compagni (1-0). Dopo il vantaggio casalingo di azioni degne di nota ce ne sono poche, salvo al quarantacinquesimo quando Ciafardini ha una buona possibilità di ristabilire il pareggio, ma anche lui come i suoi compagni in precedenza spreca.

Nella ripresa ci pensa Colitto a portare i conti alla pari: su punizione semi-centrale da fuori area, il numero dieci biancazzurro disegna una traiettoria perfetta e la sfera s’infila sotto l’incrocio. Pennellata magica per lui (1-1). Questa rete varrà poco perché dal trentesimo in poi ci penserà Cinquina a chiudere la pratica. Al trentesimo il difensore vastese di testa punisce gli avversari, troppo distratti in difesa in quest’occasione (2-1). Quattordici minuti più tardi Cinquina si ripete sempre di testa, stavolta servito dal compagno Tucci, bravo a pescarlo libero in area e a permettergli di siglare un’altra incornata vincente (3-1). Quarto gol stagionale per il difensore del Cupello, capocannoniere della sua squadra. La prossima settimana andrà in scena l'ultima giornata del girone di andata.

Tutti i risultati della dodicesima giornata

Atessa Mario Tano-Spal Lanciano 1-3

Vasto Marina-Torre Alex Cepagatti 0-0

Cupello-San Salvo 3-1

River Casale-Il Delfino Flacco Porto 5-0

Francavilla-RC Angolana 2-2

Acqua e Sapone-Vasto Calcio 3-2

Sambuceto-Miglianico 0-1

La classifica

River Casale 31

Acqua e Sapone 29

RC Angolana 25

Vasto Marina 25

Il Delfino Flacco Porto 22

Cupello 19

Sambuceto 18

Francavilla 14

Torre Alex Cepagatti 12

Miglianico 12

Spal Lanciano 10

San Salvo 10

Vasto Calcio 9

Atessa Mario Tano 1