Eurogames Cupello - Atletico Sambuceto 4-7

Ancora una sconfitta per un'Eurogames Cupello in emergenza infortuni. Gli orange, dopo aver trovato la rete del vantaggio al 14', subiscono la rimonta degli ospiti che vanno a segno quattro volte nel primo tempo. Al rientro in campo il Sambuceto è lesto a siglare il 5-1 su schema da calcio d'inizio. Poi c'è la tardiva reazione dei cupellesi, che trovano due reti (3-5), prima che un'autorete spenga ogni velleità di rimonta. Altri due gol negli ultimi dieci minuti per il definitivo 7-4 con cui si chiude la partita. Sabato prossimo Bolognese e compagni affronteranno in trasferta il Fontegrande Futsal.

Sporting Casolana - Futsal Casalbordino 13-4

Pesante sconfitta per il Casalbordino sul campo della Casolana, tra le candidate alla vittoria del campionato. Alla buona prestazione dei padroni di casa si unisce la giornata-no dei ragazzi di mister Liberatoscioli per un risultato oltreomodo penalizzante. E sabato prossimo Verini e compagni ospiteranno la capolista del campionato Anxanum Piermatteo, per una sfida tutta da vivere.

San Pietro Tollo - Real Carpineto Sinello 4-2

Ancora a quota zero il Real Carpineto Sinello che cade in casa del San Pietro Tollo, alla prima vittoria stagionale. Sabato prossimo a Carpineto arriverà il Doogle.