Associazione Arma Aeronautica in festa in onore della Madonna di Loreto, patrona degli aviatori. Domenica scorsa, la sezione vastese dell'associazione, intitolata alla alla “Medaglia d'Oro al Valor Militare Av. Leonardo Umile”, ha celebrato per la prima volta a Vasto la festa della Patrona dell'Aeronautica Militare Italiana, di tutti gli aviatori e di tutta la gente dell'aria, con una Santa Messa officiata domenica 13 dicembre dal Parroco Don Gianfranco Travaglini nella Cattedrale di San Giuseppe.

Durante la cerimonia è stata illustrata la storia del legame tra l'Aeronautica Militare Italiana e la Madonna di Loreto, è stata letta la Preghiera dell'Aviatore e sono stati ricordati i soci che hanno chiuso le ali e tutti i caduti dell'aria. I Presidenti, Sezione di Vasto e Regione Abruzzo dell'Associazione Arma Aeronautica, M.llo C.T.A. Oreste De Rosa e Col. Pil. Sergio Di Nardo, al termine della cerimonia religiosa hanno ringraziato tutti i partecipanti, in particolar modo le Istituzioni Civili e Militari, le altre Associazioni d'Arma e le rappresentanze del 32° Stormo Base Aerea di Amendola e della 133° Squadriglia Radar di San Giovanni Teatino dell'A.M.I.

Dopo la messa, durante il pranzo sociale di sezione per gli auguri natalizi, sono stati premiati alcuni soci dell'A.A.A. di Vasto e un ringraziamento speciale è stato rivolto al socio Aviere Silvio Trivilini, di anni 95, reduce della 2° Guerra Mondiale Campagna di Russia, che ha partecipato alla celebrazione della Patrona dell'Aeronautica Militare Italiana con tanta dignità e fierezza e profondo attaccamento all'Arma Azzurra.