Un paese avvolto dalla magica atmosfera natalizia. Sabato a Monteodorisio l’evento ‘Natale nel Borgo’ ha registrato un successo in termini di partecipazione. Dal tardo pomeriggio in poi, le vie del centro si sono popolate di famiglie e persone arrivate a Monteodorisio gustare piatti tipici, visitare i numerosi stand allestiti per l’occasione e prendere parte alle tante iniziative organizzate tra cui la grande tombolata all’aperto ed il gioco della ruota della fortuna a premi. Ospite d’onore della serata ‘Babbo Natale’ che ha fatto il suo ingresso in piazza Umberto I in carrozza, accompagnato dai piccoli elfi. Ad allietare la serata ci hapensato la Babbo Band e la musica dei zampognari.

Gli organizzatori si sono ritenuti soddisfatti della riuscita di un evento che, ormai, si prefigura essere un appuntamento che proseguirà negli anni. Il tutto è stato possibile grazie al lavoro del gruppo giovani ‘La Sorgente’, dell’associazione bandistica ‘Città di Monteodorisio’ e della Pro Loco, aiutati dal patrocino del Comune. La serata si è conclusa con un video nel quale sono stati presentati gli eventi organizzati dalle tre associazione e con l’augurio di buone feste finale, con tanto di spettacolo pirotecnico a chiudere una serata davvero magica.