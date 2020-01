Alla presenza dell'autrice Annalisa Marinelli, che parlerà del suo libro con la professoressa Laura Oliva, il Club Unesco "Puccio Benedetti" e l'amministrazione comunale di Vasto il libro La città della cura. L'appuntamento è per lunedì 21 dicembre, dalle 16,30 alle 18,30, presso la Sala Pinacoteca di Palazzo D'Avalos.

"La città della cura - spiegano gli organizzatori - è la città dei corpi nella loro plurale vulnerabilità, con le loro relazioni e la loro fame di bellezza. Le nostre città sono ancora molto distanti da questo traguardo. Quello che manca sembra essere proprio uno sguardo capace di partire da un altro paradigma, un modello che tenga conto delle relazioni che reggono in equilibrio l'integrità della vita delle persone. La cura è il paradigma necessario che offre insieme un punto di vista privilegiato sulla città e un modello di governo capace di operare nella complessità cui quello sguardo apre. Non può esserci città della cura senza una civiltà della cura condivisa tra donne e uomini; questo testo ha l'ambizione di scindere le competenze della cura dall'idea di 'femminile' e dal destino delle donne e vuole far prendere parola politica alla cura. A partire dall'esperienza della cura è possibile dire una parola autorevole sulla città, sui suoi tempi e i suoi spazi, affrontare il progetto urbano con un sapere differente".