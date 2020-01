Vittorio Emanuele Russo è priore emerito della Confraternita del Sacro Pio Monte dei Morti di Vasto. Gioia, applausi e anche qualche lacrima nel corso della cerimonia, svoltasi sabato pomeriggio nella chiesa di Santa Filomena, nella zona di Porta Nuova.

Al termine dalla messa celecrata da don Luigi, cappellano del cimitero di Vasto, su iniziativa del priore in carica, Fernando Marchesani, e dei confratelli, Vittorio Emanuele Russo, noto avvocato amministrativista e predecessore di Marchesani alla guida del Sacro Pio Monte dei Morti, è stato insignito dell'onorificenza e, alla consegna della targa, non è riuscito a trattenere le lacrime di commozione e gioia al momento in cui ha letto ad alta voce la dicitura, accolto dagli applausi dei confratelli e dei fedeli presenti.