Prima vittoria stagionale per la Vastese calcio a 5 juniores nel derby contro i pari età dell'All Games San Salvo. Alla palestra di via Verdi è andata in scena una bella sfida, tra due formazioni attente e pronte a lottare su ogni pallone pur nel pieno rispetto delle regole e all'insegna del fair play. A spuntarla sono stati i biancorossi, tornati a disputare un campionato juniores dopo qualche anno di assenza dalla scena del futsal giovanile. Le reti arrivano nel primo tempo, grazie a Marco Amici e al talentuoso Gennaro Mungiguerra.

Nella ripresa l'All Games prova a recuperare la partita, trovando sulla sua strada un Di Pardo in ottima forma.

Per i sansalvesi da annotare due pali e nessun gol all'attivo. Finisce 2-0 per la squadra di mister Giampaolo Porfirio che, dopo una serie di risultati non positivi, riesce a gioire per la conquista dei tre punti. I ragazzi dei mister Conti e Marchione dovranno essere bravi a riprendere il cammino fin qui percorso.

Da sottolineare positivamente l'impegno delle due società nella crescita del settore giovanile, importante via per rilanciare il calcio a 5 nel territorio attraverso il coinvolgimento dei giovanissimi da parte di allenatori competenti ed esperti.