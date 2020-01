Riparte da Pollutri il 17 dicembre lo spettacolo itinerante "Raccolto. Paesaggi di danza, teatro, suono e cibo" che farà successivamente tappa a Rapino il 23 dicembre, Pretoro 2-3 gennaio, infine a Casalincontrada il 6 gennaio; a conclusione di un percorso artistico avviato nel mese di luglio a San Buono.

Il tema principale dello spettacolo è il rituale, inteso come ritorno alla terra, al proprio corpo, a delle temporalità dilatate nonché alle tradizioni, dal cibo al modus vivendi. Attorno a ciò si svolge la ricerca artistica in una prospettiva di dialogo tra l’arcaico ed il contemporaneo.

Lo spettacolo, concepito nell’ambito del progetto "Riabitare il futuro", ha caratteristiche innovative in relazione al rapporto con i paesi e le comunità che lo accolgono, in quanto non viene semplicemente "rappresentato", ma creato con la comunità stessa, attraverso un lavoro residenziale di indagine e documentazione visiva, incursioni creative urbane, laboratori didattici e di creazione scenografica che ne costituiscono la fonte primaria d’ispirazione; assorbendo e integrando le specificità di ciascun Comune, dalla quotidianità dell’abitante, al paesaggio circostante fino alle tradizioni tramandate ancora dai veterani del paese. Con l’obiettivo di donare nuovo valore alla ruralità dell’Abruzzo.

Dal 5 dicembre il Collettivo Artealter è dunque residente a Pollutri, dove ha partecipato ai festeggiamenti per la festa di San Nicola e la tradizionale cottura delle fave, e realizzerà un originale laboratorio che vedrà uniti i bambini della scuola elementare di Pollutri e gli anziani del Centro Anziani “I sempre giovani” nella riscoperta e – perché no – reinvenzione, delle antiche danze tradizionali.

RIABITARE IL FUTURO - È un progetto d’innovazione culturale e artistico per la regione Abruzzo – ideato da Franco Sacchetti, Francesca Saraullo e Gisela Fantacuzzi, promosso dall’associazione arTeaLter e sostenuto da Abruzzo Circuito Spettacolo e dal ministero per i Beni e le Attività Culturali – che propone un’indagine volta a promuovere il riuso e la valorizzazione del territorio abruzzese nelle sue bellezze più "nascoste" raccogliendo il germe della tradizione per trasformarlo, nel presente, in un nuovo modo di pensare e abitare dei luoghi marginalizzati e abbandonati nel processo di sviluppo economico degli ultimi decenni.

Per questo motivo si è scelto di operare prevalentemente nei piccoli Comuni abruzzesi a rischio culturale attraverso un lavoro pluridisciplinare che integri danza, teatro, canto, musica e arte scenografica, in spazi non convenzionali come piazze, edifici storici, chiese, per dare maggior rilievo alle potenzialità artistiche nonché al valore culturale e storico delle località ospitanti.

RACCOLTO. PAESAGGI DI DANZA, TEATRO, SUONO E CIBO - Lo spettacolo rientra nella programmazione di ACS (Abruzzo Circuito Spettacolo). Quest’ultimo è tra i principali sostenitori del progetto, essendo l’unico circuito multidisciplinare di distribuzione e promozione dello spettacolo dal vivo nei settori di teatro, danza e musica nel territorio regionale abruzzese. Numerosi i partner del progetto per questa seconda fase invernale, oltre al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti, ai Comuni ospitanti con le rispettive Pro Loco sono da segnalare il Parco Nazionale della Maiella, l'Associazione Terrae onlus (www.casediterra.it), il Guilmi Art Project (https://guilmiartproject.wordpress.com/), l’associazione Residenze teatrali (www.residenzeteatrali.org), l'associazione Movimento Zoe (www.movimentozoe.com) e ancora la Cantina San Nicola l’Avis e l'A.N.C.E. di Pollutri, la Biofattoria Licineto, Il pastificio La Maiella, Cose Così di Pollutri, GB Grafica, LUX srl, A.F.I snc Forniture industriali, Tecnoufficio sas, DEALERINFORMATICA srl.

INFO

Direzione e coreografia: Francesca Saraullo e Gisela Fantacuzzi, Creazione

Danza e Canto: Hélène Gautier, Caterina Palmucci, Francesca Saraullo, Gisela Fantacuzzi

Drammaturgia: con la collaborazione di Hélène Gautier

Sound designer: Federico Dal Pozzo

Regia Video: Stefano Scipioni

LINK

Sito del progetto: https://riabitareilfuturo.wordpress.com/

FB: https://www.facebook.com/RiabitareilFuturo

Video trailer: https://vimeo.com/141060235

CONTATTI

progettoriabitareilfuturo@gmail.com

346 6128848