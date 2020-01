La Vastese calcio a 5 torna alla vittoria e conquista 3 punti preziosissimi per la classifica e, soprattutto, per il morale incrinato da un periodo negativo. Nella 10ª giornata del campionato di C2 i biancorossi hanno sconfitto 5-4 il Red Devils Chieti, dopo una gara ricca di colpi di scena che alla fine ha premiato la voglia di vincere di Bozzelli e compagni. Dopo aver perso in settimana il recupero contro l'Atessa, la squadra di mister Giacomucci è scesa in campo convinta e ha trovato subito due gol, il primo con il neo arrivato Porretti, che ha deviato un tiro di Gaspari. Il raddoppio porta la firma di Sante Mileno, che segna con un bel tiro in diagonale. I Red Devils accorciano le distanze in una delle due occasioni concesse dalla difesa biancorossa: sulla prima si supera Sputore, sulla seconda la palla finisce in rete per il 2-1 con cui si va negli spogliatoi.

Nella ripresa la pressione alta del Chieti non impedisce ai padroni di casa di andare ancora a segno, con Gaspari. Gli ospiti non ci stanno e riescono a trovare i due gol per il pareggio. La Vastese torna avanti, con una bella azione corale, ma dopo due minuti gli ospiti pareggiano ancora. A 5 minuti dalla fine il gol del definitivo vantaggio biancorosso, grazie ad un pregevole assist di Sambrotta che Mileno deve solo spingere in rete. Finisce 5-4 con la Vastese C5 che può festeggiare così il ritorno al successo dinanzi al numeroso pubblico del centro sportivo San Paolo.