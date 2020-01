È stata una domenica di sport e solidarietà quella vissuta dai tanti podisti e cicloamatori che ieri hanno preso parte a Correre Solidarmente, organizzata dai Tapascioni del Vasto insieme a Parrocchia di San Giuseppe, Caritas, Conad Superstore, Altieri Service, Protezione Civile di Vasto, Evergreen Bikers, Atletica Vasto, Podistica di Vasto, Podistica Cupello e Podistica Montenero di Bisaccia.

Partenza dalla cattedrale di San Giuseppe, con la preghiera di benedizione recitata insieme al parroco Don Gianfranco Travaglini. Poi via di corsa per le vie del centro storico e della città, percorrendo in amicizia e divertimento i nove chilometri previsti dal programma. Partecipanti di tutte le età, con il presidentissimo Tonino Bevilacqua come da tradizione a piedi scalzi, che poi si sono rifocillati con il rinfresco offerto dal Conad Superstore in largo del Fanciullo. Qui sono state consegnate le offerte della giornata, oltre 200 euro, per le attività della Mensa Caritas. Anche Suor Gianna, responsabile della Mensa, non ha voluto far mancare il suo saluto e il suo grazie agli atleti.

Una giornata di festa che, certamente, i Tapascioni, insieme a tutte le altre associazioni coinvolte, riproporranno il prossimo anno.

Foto di Nicola Delli Benedetti, Angelo Rapino e Maurizio Ronzitti