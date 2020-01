Torna il Gran Galà di Capodanno firmato Vistamare. La notte più lunga dell’anno, quella in cui brindare assieme alle persone speciali, da trascorrere in uno scenario da sogno. Una serata elegante, nel segno del gusto con la cucina di eccellenza del Vistamare, accompagnata dalla musica live del duo JazzAmi, con Fernanda D’Ercole e Donato Santoianni.

La cena sarà caratterizzata da piatti ricercati e creativi a base di pesce. Ma lo staff del Vistamare ha pensato a tutte le esigenze, con la possibilità di scegliere il menu alternativo con i prodotti del territorio o il menu riservato a chi ha intolleranze alimentari. Sarà sufficiente comunicarlo al momento della prenotazione. Per la cena, bevande e bollicine comprese, il costo è di 90 euro a persona.

Terminata la cena via al divertimento, con la musica del Dj Slim, Luigi Fiore, che accompagnerà i presenti fino all’alba del primo giorno del 2016.

Per quest’anno il Vistamare ha pensato anche ad un pacchetto per trascorrere due giorni speciali. Oltre alla cena di Gala sarà intatti possibile prenotare il pernottamento presso le MobileSuite del Grotta del Saraceno Village, dove, nella mattinata del 1 gennaio, verrà servito un ricco brunch. Gli ospiti, poi, potranno restare negli alloggi fino alle 18. Per il pacchetto suite&dinner il costo è di 160 euro a persona.



Info e pronotazioni al numero 339.3745988.

Il menu di Capodanno

Aperitivo di benvenuto con bollicine di Franciacorta

Appetizer di gamberi imperiali in crema di ceci e pan croccante

Carpaccio di salmone marinato al lemon-grass

Tortino di ombrina con filetti di peperoni

Gamberoni pastellati alla birra con maionese al basilico

Cilindro di crostacei con verdure

Seppie spadellate con carciofi e scaglie di pecorino

Trancetti di polpo glassati al timo

Lasagne di mare

Rigatoncini con scampi e funghi porcini

Fagotto di orata ripiena di gamberi su vellutata di ceci con strudel di verdure

…e nel cuore della notte cotechino e lenticchie del buon augurio!

(menu sostitutivo del territorio o intolleranti su richiesta)

Vistamare

presso Grotta del Saraceno Village

Via Osca, 6 - Vasto

Tel. 339.3745988

