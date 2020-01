Si ferma a Pescara la marcia vincente della BCC San Gabriele nel campionato di serie C. Le vastesi hanno rimediato una sconfitta per 3-1 in casa della Dannunziana e hanno subito l'aggancio in classifica a quota 21 da parte dell'Antoniana, con l'Orsogna che sale a 25 e proprio la squadra pescarese che si porta a 20.

Per le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia quella di ieri è stata probabilmente la peggior prestazione stagionale. Dopo essere andate sotto 2-0 (25-23/25-20) c'è stata la ripresa nel terzo set, vinto 25-17. Poi di nuovo il crollo, dopo essere andate in vantaggio per 13-7 nel quarto parziale, che è costato alle vastesi la sconfitta. Hanno pesato gli errori commessi da Scampoli e compagne, con la giovane schiacciatrice che è stata l'unica a mettere seriamente in difficoltà le avversarie.

La BCC San Gabriele tornerà in campo sabato prossimo, alle 18 alla palesta del Centro Sportivo San Gabriele, contro l'Italiangas Termoli.