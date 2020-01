Torna come ogni settimana, da tre anni a questa parte, l'appuntamento con i protagonisti dello sport dell'Edicola del Bar Walter. In questa puntata abbiamo ospitato Giuseppe Soria, che ieri ha esordito con la maglia del Casalbordino nella sua nuova avventura in Promozione. Spazio poi alla pallavolo, con i ragazzi della Magica Team Volley. Al microfono di Stefano Troilo le voci di capitan Cesare Acquarola, di Bruno Cavuoti e di Valentino Speranza, allenatore della formazione femminile.

