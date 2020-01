È tutto pronto a Cupello per la seconda edizione di Christmas is in the air - Il villaggio di Babbo Natale, organizzato dal Comune.

Musica, animazione e laboratori per bambini, stand gastronomici e mercatini di natale vi aspettano sabato 19 dicembre in piazza Garibaldi.

Dalle ore 15 Babbo Natale e i suoi aiutanti vi accoglieranno insieme a Giovanni Granati e i suoi amici animali per uno spettacolo didattico con i suoi rapaci e lupi.