È la rete di Luca Madonna a decidere la sfida tra Casalbordino e Vasto Marina, 15ª giornata del campionato di Promozione, girone B. Una sfida da cui i giallorossi del presidente Vaccaro escono con tanti rimpianti per i tre punti persi, dopo tante buone occasioni in cui, a fronte di un buon gioco espresso, è mancata la concretezza sotto porta. Festeggiano invece i ragazzi di mister Cesario, tornati al successo dopo lo stop interno della scorsa settimana.

La partita. Partono bene i padroni di casa con Soria, neoacquisto del mercato invernale, che al 14’ tira di poco al lato. ancora Casalbordino in avanti, al 19’, con un’azione corale che non si concretizza. Un minuto dopo l’occasione buona capita sui piedi di Mucci che, davanti a Villamagna, tira fuori. Prova a farsi vedere in attacco anche il Vasto Marina: Cesario serve Marino che viene ostacolato al momento del tiro e manda fuori. Al 31’ ancora giallorossi pericolosi con Di Giacomo che si infila nell’area avversaria sugli sviluppi di un calcio di punizione ma al momento del tiro è in equilibrio precario. Al 38’ tiro dalla distanza di Cesario deviato da un difensore, Marino prova ad approfittarne ma è lesto Forlani ad avventarsi sulla sfera. Sul ribaltamento di fronte ancora palla a Peppe Soria che, dalla destra, trova solo l’esterno della rete.

Si torna in campo e dopo 4’ minuti Madonna viene fermato per posizione di fuorigioco mentre si invola verso la porta avversaria. Al 21’ altra occasione ghiotta per la squadra di Farina con Soria che, dopo un’azione personale, lascia partire un diagonale velenoso che si infrange sul palo alla destra di Villamagna. Al 33’ l’episodio che spezza l’equilibrio: Cesario crossa dal fondo e trova la testa di Madonna che insacca in rete per l’1-0 con successiva corsa verso il settore della tribuna dove ci sono i dirigenti del Vasto Marina. I padroni di casa non ci stanno e provano a tornare in parità. Al 43’ Mucci segna, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco. A nulla servono le ultime sortite nella metà campo degli ospiti perchè al triplice fischio il risultato resta 1-0 per il Vasto Marina.

A partita finita da segnalare un po' di nervosismo eccessivo da parte qualche giocatore che ha portato ad un'accesa discussione in campo, con i dirigenti impegnati a calmare gli animi e riportare i calciatori negli spogliatoi. Poi è tornata la calma e non sono mancati abbracci e saluti sportivi.

Casalbordino - Vasto Marina 0-1 (33’ st Madonna)

Casalbordino: Forlani, Rossi (12’st Marchioli), Lombardozzi, Di Pasquale, De Cillis, Erragh, Di Giacomo, Del Giango (24’st Tallarino), Mucci, Soria (39’st Fabiano), Berardi. Panchina: Di Sante, Santini, Guerini, Colanero. Allenatore: Farina

Vasto Marina: Villamagna, Pilone, Bozzelli, Galiè (37’ Di Biase), D’Aprile, Di Foglio, Marino, Marinelli (36’st Ciccotosto), Cesario Di Gennaro (23’st Cieri), Madonna. Panchina: Canosa, Piermattei, Nocciolino, Forte. Allenatore: Cesario

Ammoniti: Bozzelli e Di Biase (VM)