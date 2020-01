Si chiude con una sconfitta casalinga il girone d'andata del Persichitti Service Casalbordino, impegnato nel campionato di serie B1 di tennistavolo. Santoro e compagni nulla hanno potuto contro la corazzata Torre del Greco, già con un piede e mezzo in serie A. Nella sfida che si è disputata presso il terreno di gioco del Centro Sportivo San Gabriele e che si è chiusa sul 5-3 per i campani, da registrare i punti messi a segno da Li Weimin, atleta di punta della squadra casalese, che negli incontri fin qui disputati non ha mai perso. A lui e alla forza della squadra si affiderà il Persichitti Service per affrontare il girone di ritorno cercando di conservare il secondo posto alle spalle del Torre del Greco.

"C'era poco da fare contro il Torre del Greco - commenta Santoro - , una formazione che anche in serie A, con questo stesso organico, avrebbe da dire la sua. Noi chiudiamo il girone d'andata al secondo posto e non possiamo che essere contenti. Ancora una volta ringraziamo Domenico Persichitti, che ci permette di sostenere questo livello di gioco, e fratel Michele Ciaffi, sempre al nostro fianco".