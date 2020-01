"E' un fatto politico di grande rilevanza: prima d'ora, nessun candidato sindaco aveva mai ubicato la sua sede elettorale a Vasto Marina. E' un segnale della grande attenzione che vogliamo riservare a questa zona della città", ha scandito Angela Pennetta ieri, alla vigilia dell'inaugurazione del comitato elettorale in vista delle comunali 2016.

Stamani, attorno alle 11,20, taglio del nastro e brindisi in via Rossini, a due passi dalla rotonda di lungomare Cordella, dove la nuova sede ha ospitato per la prima volta sostenitori, futuri candidati e curiosi. Nelle scorse settimane, rispondendo alle domande di TimeOut, il format di Zonalocale sull'attualità e la politica, Pennetta aveva indicato nel turismo il punto fondamentale del suo programma elettorale (clicca qui per guardare il video).

Elezioni 2016, i candidati - Al momento, gli unici candidati ufficiali alla carica di sindaco di Vasto sono due: Angela Pennetta per il raggruppamento civico Viva Vasto, Forza Vasto e Ivo Menna a capo della lista civica La Nuova Terra. Il Movimento 5 Stelle non ha ancora ufficializzato la sua scelta. Sia il centrosinistra che il centrodestra chiederanno ai cittadini di scegliere, attraverso le primarie, i rispettivi candidati sindaci. Nel centrosinistra, dopo il ritiro di Angelo Bucciarelli, nessuno è ancora sceso in campo, mentre nel centrodestra il primo ad essersi fatto avanti è Massimo Desiati.