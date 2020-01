Un brindisi benaugurale per la nuova stagione in una serata vastese che ormai è diventata una tappa fissa nel ritiro pre-stagione della Nippo Vini Fantini. Ieri sera, la squadra italo-giapponese fondata da Rocco Menna, Valentino Sciotti e Stefano Giuliani, con il prezioso supporto dei giapponesi della Nippo, ha incontrato gli appassionati di ciclismo nel punto vendita DGiraffa a Vasto. Luogo non casuale visto che il marchio vastese di Raffaele Di Giacomo vestirà nei momenti di relax e in quelli istituzionale atleti e staff Orange-blue.

Insieme al capitano Damiano Cunego, come sempre tra i più ricercati per foto e autografi, c'erano tra gli altri Nibali, Colli Stacchiotti, gli atleti nipponici e gli ultimi due arrivati in casa Nippo Fantini, il rientrante Bole e lo scalatore Zilioli. La squadra ha posato con le nuove giacche e poi ha trascorso un po' di tempo con gli appassionati delle due ruote presenti in negozio, concedendosi qualche ora di pausa dagli allenamenti intensi e dai test in cui è impegnata in questi giorni.

Nel video le interviste a Damiano Cunego sugli obiettivi per la nuova stagione, Stefano Giuliani, Raffaele Di Giacomo e Rocco Menna.