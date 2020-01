Sono giornate intense quelle dei musicisti della neonata Orchestra di fiati Città del Vasto che si prepara al grande appuntamento del concerto di capodanno al Teatro Ruzzi di Vasto. I giovani orchestrali hanno debuttato a Paglieta lo scorso 8 dicembre, con il giovane maestro Angelo Lalla sostituito alla direazione da Silvio Di Paolo e Danilo Di Vittorio. Grande la soddisfazione del presidente del sodalizio, Salvatore La Monaca: "Dopo un anno di intenso lavoro finalmente arrivano i primi risultati, è stata per me un' emozione suonare con loro; sono giovani formati e con esperienza, un gruppo solido che ha tanta voglia di fare; questo mi stimola giorno dopo giorno e mi rende orgoglioso di loro".

Per Marco Marchesani, socio fondatore dell'orchestra, è un sogno che si realizza: "La promessa era quella di un concerto di Capodanno nella nostra città del Vasto; ebbene sento il dovere di ringraziare in primis il presidente La Monaca, grazie al suo costante impegno l'orchestra si presenterà alla sua Città con un concerto di Capodanno e ringrazio di cuore tutti i ragazzi dell'organico che resteranno a Vasto nei giorni di festa per augurarci a modo loro un Buon 2016".

Il concerto si terrà venerdì 1 gennaio, alle 19, al Teatro Ruzzi di Vasto, con i biglietti (già in prevendita) al costo di 5 euro.

Per prevendite e info: S.L.M 335 1555965 - M.M 3895304267