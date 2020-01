L'ultima giornata di campionato del 2015 si chiude con un'altra brutta pagina che ha poco a che vedere con lo sport. Dinamo Roccaspinalveti - Aurora Furci è stata sospesa qualche minuto dopo il 70' per un'aggressione ai danni dall'arbitro. A quanto pare – dai racconti di rappresentanti di entrambe le società – la scintilla è stato il terzo gol dei padroni di casa (al momento della sospensione la partita era sul 3 a 1 per la Dinamo): la rete sarebbe stata segnata in netto fuorigioco non fischiato dal direttore di gara. Uno dei difensori dell'Aurora Furci ha così colpito da dietro l'arbitro con un calcio. Dopo l'episodio, l'aggredito ha cercato di continuare, ma con una gamba sanguinante (probabilmente dovuto a tagli provocati dai tacchetti) e dolorante è stato impossibile, così la decisione di fischiare la fine anzitempo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione.



Ora si attendono in settimana le decisioni del giudice sportivo. È il primo episodio in questa prima parte di stagione. A Montazzoli domenica scorsa la partita è finita prima con il Tre Ville non intenzionato a proseguire dopo alcune intemperanze tra tifosi: la Figc ha dato la vittoria a tavolino ai padroni di casa [LEGGI].

Per quanto riguarda la "vera" cronaca sportiva, la giornata è stata sicuramente caratterizzata dal derby di Cupello: sulla falsariga di Madrid in chiave amatoriale si sono sfidati Atletico e Real. I biancorossi allenati da mister Carbonelli erano chiamati a un ultimo sforzo prima della sosta natalizia contro i "cugini" del Real fermi a centro classifica.

Sul campo cupellese in sintetico la partita si è accesa dopo pochi minuti con diverse occasioni per entrambi gli schieramenti. L'Atletico va vicino al gol con Conti che colpisce il palo, ma il Real non sta a guardare e si rende pericoloso con Daniel Scardigno. Al 25' i rossoblù recriminano per un tocco di mano in area, l'arbitro nega il rigore al Real; mister Scardigno non la prende bene e cerca di far sentire le proprie ragioni venendo espulso. Passano sei minuti e lo stesso Real rompe il ghiaccio andando in vantaggio con un colpo di testa di Paolo D'Ovidio. L'Atletico accusa il colpo e rischia di subire il secondo gol. È però nel momento di maggior sofferenza che i biancorossi raddrizzano la gara: Luigi Conte tocca al volo su cross in area e palla in rete per l'1 a 1 sul quale termina il primo tempo.

Nella seconda frazione di gioco l'Atletico prende il controllo del campo e cerca il vantaggio. Al 25' del secondo tempo il Real perde uno dei suoi colpevole di aver detto qualche parola di troppo al direttore di gara. In superiorità numerica l'Atletico colpisce con Stefano Di Francesco che completa il sorpasso dopo l'iniziale svantaggio. Il risultato non cambia fino al fischio finale.

La neonata compagine biancorossa così termina il 2015 da capolista con 16 gol fatti e 7 subiti.

Subito dietro c'è il Lentella che non molla. Contro l'ultima in classifica, il Real Liscia, termina 2 a 0. In gol Luigi Valentini e Claudio Marcucci. Da registrare entrambi gli assist del neoacquisto Graziano Tracchia dal Vasto Marina.

Al terzo posto sale il sorprendente Carunchio 2010 alla sesta vittoria consecutiva. Una tabella di marcia che senza le tre sconfitte iniziali l'avrebbe portata a guidare la classifica. Nella difficile trasferta di Castiglione Messer Marino contro la New Robur i carunchiesi si impongono per 3 a 0 con le reti di Michele Di Foglio, Matteo Ritrivi Matteo e Franco Pascucci.

Il Pollutri non capitalizza il doppio vantaggio iniziale fallendo diverse occasioni ravvicinate. Con il Guilmi la partita termina 2 a 2. Gli amaranto erano andati in vantaggio con il neo acquisto Loris Di Fonzo su rigore e avevano raddoppiato con Travaglini. Il Guilmi, nonostante lo svantaggio, trova la forza di reagire e arriva al pareggio con le reti di Giacomo Perrucci e Andrea Racciatti.

Torna alla vittoria, infine, la Virtus Tufillo contro il Vasto. I padroni di casa si aggiudicano il match per 2 a 1. A regalare i tre punti "natalizi" alla Virtus è Carlitti, autore di una doppietta.

Il campionato ora si ferma per la pausa natalizia. Riprenderà il 17 gennaio 2016 con due sfide di cartello: Aurora Furci - Lentella e Carunchio 2010 - Atletico Lentella.

LA 9ª GIORNATA

Atletico Cupello - Real Cupello 2-1

Dinamo Roccaspinalveti - Aurora Furci (sosp.)

New Robur - Carunchio 2010 0-3

Pollutri - Guilmi 2-2

Real Liscia - Lentella 0-2

Virtus Tufillo - Vasto 2-1

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 24

Lentella 23

Carunchio 2010 18

Aurora Furci 15*

Dinamo Roccaspinalveti 14*

Real Cupello 12

New Robur 9*

Pollutri 9

Vasto 8

Guilmi 8*

Virtus Tufillo 7

Real Liscia 0

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO (17.01.2016)

Aurora Furci - Lentella

Carunchio 2010 - Atletico Cupello

Guilmi - Dinamo Roccaspinalveti

Real Cupello - Pollutri

Vasto - New Robur

Virtus Tufillo - Real Liscia