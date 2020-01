Migliaia di visualizzazioni in pochi giorni per i due video che impazzano sul web con condivisioni su pagine e portali nazionali. Il monologo di Mick Jagger e l'intervista a Keith Richards sono due video doppiati in chiave satirica dal vastese Fabio Celenza. Siamo abituati a conoscerlo in veste di bravo chitarrista (sue, insieme a Loris Baccalà e Miryam Conte, le musiche per il video di Zonalocale.tv nell'anniversario dello spiaggiamento dei capodogli GUARDA) ma questa volta ci ha stupito con i video in cui ha dato una nuova voce ai due Rolling Stones. "Ho iniziato a cimentarmi con questi doppiaggi un po' così, per passione. Quando ho pubblicato questi due sul mio canale youtube e su facebook non immaginavo avessero tutte queste condivisioni".

Da Radio Deejay, all'Adn Kronos, da Virgin Radio a Darwinite, sul web in questi giorni impazzano i due video di Fabio Celenza. Quello che colpisce è come il suo doppiaggio, carico di ironia e nonsense, rispetti perfettamente il labiale dei due musicisti britannici. In attesa del prossimo video, "ci sto già lavorando", confida Fabio, buona visione!