Vince se pur soffrendo la Vastese Calcio di mister Colavitto a Celano. I biancorossi conquistano i tre punti grazie alla doppietta del ‘Puma’ Armando Iaboni. Vincere in terra marsicana era importante soprattutto per quanto riguarda la lotta al primo posto visto che anche il Paterno, impegnato a Val di Sangro, non ha commesso passi falsi. Prima della pausa natalizia la Vastese tornerà all’Aragona per affrontare la Val di Sangro domenica prossima, nell’ultima gara del girone di andata.

La partita- L’ultima volta che i biancorossi si erano presentati allo Stadio Piccone di Celano risale al 3 giugno del 2007 nella gara di ritorno dei playout di serie C2 che sancì la retrocessione dell’allora Pro Vasto in serie D. I tifosi giunti quest’oggi in terra marsicana sicuramente avranno ricordato quel giorno. Se per i biancorossi questo stadio porta con sè brutti ricordi, può dire lo stesso Colavitto che proprio con il Celano lo scorso anno retrocesse in serie D, chiamato a fare più che un miracolo da febbraio in poi. Con queste premesse la Vastese affronta la squadra di mister Fidanza con la consapevolezza di non poter commettere un passo falso per evitare una prima fuga del Paterno, impegnato quest’ultimo a Val di Sangro. L’inizio non è dei migliori: la Vastese soffre e Cattafesta è chiamato a salvare i suoi in tre occasioni. La partita va avanti in pieno equilibrio con la Vastese che fa fatica a trovare uno spiraglio nella difesa avversaria. La prima frazione di gioco si chiude a reti inviolate. Nella ripresa, al cinquantesimo, è Iaboni a portare in vantaggio i suoi finalizzando dopo un contropiede in velocità (0-1). Successivamente il ‘Puma’ ha la possibilità di raddoppiare dal dischetto, ma Fanti intuisce e gli di ce di no. In precedenza, su fallo da rigore, il Celano era rimasto in dieci a causa dell’espulsione di Carrato. La Vastese cresce al passare dei minuti e le difficoltà del primo tempo sembrano essere superate. Al cinquantottesimo Iaboni si riprete a porta libera e festeggia la doppietta personale, facendosi perdonare per il rigore sbagliato in precedenza (0-2). Passano i minuti ed arriva il triplice fischio. La Vastese rimane prima affiancata dal Paterno, vittorioso a Val di Sangro.

Celano-Vastese Calcio 0-2

reti: Iaboni 50’-58’

espulso: Carrato (C)

Celano: Fanti, Ranieri, Simeoni, Villa Di Gioacchino, Carrato, Porzi, Marfia, Ippoliti, Tucci, Mercogliano; a disposizione: Di Salvatore, Castellani, Giannini, Scatena, Di Pippo, Baruffa, Curri. Allenatore: Fidanza

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro, Giuliano, Natalini, Balzano, D’Alessandro, Tarquini, Iaboni, Marfisi; a disposizione: Digifico, Luongo, Della Penna, Persichitti, Faccini, Benvenga, Giansante. Allenatore: Colavitto

arbitro: De Martino di Napoli, assistenti Boffa di Chieti e Colatriano di Pescara

Tutti i risultati della sedicesima giornata

Celano-Vastese 0-2

Martinsicuro-Cupello 1-1

Miglianico-Alba Adriatica 1-0

Montorio-Acqua e Sapone 1-1

Pineto-Torrese 3-1

RC Angolana-Francavilla 2-1

San Salvo-Capistrello 4-2

Sambuceto-Morro d’Oro 2-1

Val di Sangro-Paterno 0-1

La classifica

Vastese 38

Paterno 38

Pineto 31

Martinsicuro 29

San Salvo 27

Morro d’Oro 26

Miglianico 25

Alba Adriatica 20

RC Angolana 20

Sambuceto 19

Capistrello 18

Cupello 18

Montorio 18

Torrese 17

Val di Sangro 16

Celano 10

Francavilla 10

Acqua e Sapone 9