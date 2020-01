Sono stati ultimati stamattina i lavori sulla statale 650 Trignina, con la sistemazione del guardrail e dell'ultimo metro di asfalto.

Per l'occasione, sul tratto ricostruito, per l'ultimo sopralluogo, si sono portati i sindaci e altri amministratori di Lentella e Fresagrandinaria, il capo compartimento dell'Anas Abruzzo Antonio Marasco, la Polizia Stradale e il presidente della Regione Luciano D'Alfonso.

"Gli interventi, del valore complessivo di circa 300mila euro, - hanno spiegato dall'Anas - hanno riguardato, in particolare, la ricostruzione della scarpata stradale e soprastante piano viabile nonché la realizzazione di una scogliera a protezione dell’infrastruttura. Gli eventi alluvionali - come già chiarito - non avevano invece danneggiato il ponte che infatti non è stato oggetto di interventi strutturali".

Dopo il sopralluogo la strada è stata riaperta al traffico e le prime auto e i primi mezzi pesanti sono transitati regolarmente.

I lavori non terminano però qui. Innanzitutto si attende l'assestamento dell'attuale asfalto, dopo di che sarà necessario risistemare il tappetino.

Gli interventi più importanti dovranno essere fatti sulla parte erosa dal fiume per proteggere gli attuali argini e mettere in sicurezza da altre piene la parte ricostruita.

Sul posto presenti anche i responsabili ditta Marinelli che si sta occupando della fondovalle Treste. Nella settimana che sta iniziando si cominceranno i lavori sulla gabbionatura, mentre da martedì sono previsti gli interventi sulla Provinciale 187 da località "Ponte Treste" (Lentella) a Fresagrandinaria.