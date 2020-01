Dopo aver salutato Andrea Antenucci, passato al Pineto, e Roman Torres, al Palombaro, l’U.s. San Salvo conquista una vittoria importante in casa contro il Capistrello. Decisivi le reti di Di Ruocco, Marinelli e Ferrante per il 4-2 finale. I biancazzurri erano passati in svantaggio a causa del rigore realizzato da Lepre, ma poi c’è stata la rispota dei padroni di casa che alla fine hanno portato tre punti a casa. La prossima settimana gli uomini di mister Rufini saranno impegnati in trasferta ad Alba Adriatica. In settimana ci saranno novità riguardo il mercato della società del presidente Evanio Di Vaira.

La partita- Torna a giocare al Davide Bucci la formazione di mister Rufini e lo fa affrontando un Capistrello da non prendere sotto gamba. I biancazzurri si schierano con il solito 442 disegnato da mister Rufini ma con Cialdini trai pali, Triglione e Ianniciello al centro della difesa affiancati dai terzini Ramundo e Vicoli. A centrocampo la coppia Izzi-Conte, mentre sugli esterni Di Ruocco e Colavitto. Davanti Marinelli- torna dal primo minuto in campo- e Consolazio. A rendersi subito pericolosi sono gli ospiti al terzo minuto, quando Cialdini è costretto a fare gli straordinari per allontanare il pericolo. Al diciannovesimo risponde Conte con una conclusione che finisce di poco alta sopra la traversa. Al venticinquesimo il risultato si sblocca. Il direttore di gara concede un calcio di rigore a favore degli ospiti, punendo l’intervento di Izzi su Di Gaetano. Dal dischetto s’incarica della battuta Lepre che non sbaglia e porta i suoi avanti (0-1). Il pareggio dei padroni di casa arriverà anch’esso dal dischetto. Al trentaseiesimo Di Ruocco viene servito da Marinelli in area e quest’ultimo cade a terra. L’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Di Ruocco è freddo e realizza l’1-1. Nei primi quindici minuti del secondo tempo poche emozioni da entrambi i lati. Al sedicesimo Colitto e Conte lasciano il posto rispettivamente a Ferrante e D’Aulerio, quest’ultimo ritorna in campo dopo un lungo stop. Un minuto più tardi Vito Marinelli sfrutta al meglio l’invito su punizione del compagno Triglione, infilando in rete (2-1). Gli ospiti non hanno intenzione di mollare e sfiorano prima il pareggio con una girata di Lepre, poi lo trovano grazie a Dema che batte Cialdini (2-2). I sansalvesi non demordono e rispondono con Ferrante al minuto trentadue su un cross di Di Ruocco (3-2). Il San Salvo non è ancora sazio e in pieno recupero ferrante di ripete (4-2). Dopo la rete del giocatore di casa, arriva il triplice fischio che regala i tre punti agli uomini di mister Rufini.

U.s. San Salvo-Capistrello 4-2

reti: 19’ Lepre (rig.), 36’ Di Ruocco (rig.), 63’ Marinelli, Dema 74’, Ferrante 77’-93’

San Salvo: Cialdini, Vicoli, Ramundo, Triglione, Ianniciello, Izzi, Consolazio, Conte (61’ entra D’Aulerio), Marinelli, Colitto (61’ entra Ferrante), Di Ruocco (78’ entra Quaranta); a disposizione: Colanero, Ciavatta, Felice, Iuliani. Allenatore: Rufini

Capistrello: Croce, Venditti, Di Mattia, Palleschi, Maceroni, Fabiani, Di Gaetano, Franchi, Lepre, Salatiello, Dema; a disposizione: Salustri, Venditti, Stati, Giordani, D’Angeli, Martinelli, Fantauzzi. Allenatore: Torti

arbitro: Antonio Romanelli di Lanciano, assistenti Miccoli di Lanciano e Papa di Chieti

Tutti i risultati della sedicesima giornata

Celano-Vastese 0-2

Martinsicuro-Cupello 1-1

Miglianico-Alba Adriatica 1-0

Montorio-Acqua e Sapone 1-1

Pineto-Torrese 3-1

RC Angolana-Francavilla 2-1

San Salvo-Capistrello 4-2

Sambuceto-Morro d’Oro 2-1

Val di Sangro-Paterno 0-1

La classifica

Vastese 38

Paterno 38

Pineto 31

Martinsicuro 29

San Salvo 27

Morro d’Oro 26

Miglianico 25

Alba Adriatica 20

RC Angolana 20

Sambuceto 19

Capistrello 18

Cupello 18

Montorio 18

Torrese 17

Val di Sangro 16

Celano 10

Francavilla 10

Acqua e Sapone 9