Un pareggio che male non fa al Cupello di mister Di Francesco, di scena a Martinsicuro questo pomeriggio. In trasferta i rossoblù trovano la rete del pareggio all'ottantasettesimo grazie al colpo vincente di D'Antonio. In precedenza i padroni di casa erano riusciti a passare in vantaggio al sessantacinquesimo con il colpo di testa vincente di Alessandroni. La gara, andata avanti in pieno equilibrio, alla fine ha regalato un punto a testa ad entrambe le formazioni.

Questo per il Cupello è l'undicesimo punto portato a casa nelle ultime cinque partire, il bilancio di una 'risurrezione'- così come già qualcuno l'ha chiamata- che, come accade lo scorso anno proprio a partire da novembre, sta portano Avantaggiato e compagni lontani dalle zone pericolose della classifica. Prima della pausa natalizia il Cupello affronterà in casa

Martinsicuro-Cupello Calcio 1-1

reti: (Alessandroni 65', D'Antonio 87')

Martinsicuro: Facibeni, Lanzano, Piunti, Coccia, Cucco, Alessandroni, Di Giorgio A., Kala, Mastrojanni, Carboni, Picciola; a disposizone: Tronelli, Latini, Piemontese, Ruggieri, Fini, Di Giorgio L., Kone. Allenatore: Guido Di Fabio

Cupello: Marconato, Antenucci, Berardi, D’Adamo, Martelli, Benedetti, D’Antonio, Tucci, Maio, Avantaggiato, Monachetti; a disposizone: Tascione, Del Bonifro, Quintiliani, Marchioli, Bruno, De Francesco, Fiore. Allenatore: Di Francesco

arbitro: Niccolò Alleva di Teramo, assistenti Maiolini di Avezzano, Bosco di Lanciano.

Tutti i risultati della sedicesima giornata

Celano-Vastese 0-2

Martinsicuro-Cupello 1-1

Miglianico-Alba Adriatica 1-0

Montorio-Acqua e Sapone 1-1

Pineto-Torrese 3-1

RC Angolana-Francavilla 2-1

San Salvo-Capistrello 4-2

Sambuceto-Morro d’Oro 2-1

Val di Sangro-Paterno 0-1

La classifica

Vastese 38

Paterno 38

Pineto 31

Martinsicuro 29

San Salvo 27

Morro d’Oro 26

Miglianico 25

Alba Adriatica 20

RC Angolana 20

Sambuceto 19

Capistrello 18

Cupello 18

Montorio 18

Torrese 17

Val di Sangro 16

Celano 10

Francavilla 10

Acqua e Sapone 9