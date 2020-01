Il 29 novembre scorso è stato costituito a Gissi il Gruppo degli Alpini, grazie all’iniziativa del comitato promotore presieduto da Giovanni Basilico. In linea con gli scopi e le direttive dell’Associazione Nazionale Alpini, il gruppo è nato per mantenere vive le tradizioni degli Alpini, diffonderne le caratteristiche, rafforzare fra gli Alpini i vincoli di fratellanza, favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi.

L’iniziativa ha fra i suoi scopi anche quello di promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto verso l’ambiente, ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni.

Il Gruppo Alpini Gissi ha alla sua base una forte volontà di operare nel sociale, attraverso attività di volontariato e di Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all’estero, in maniera volontaria e gratuita.