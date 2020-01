Il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino al Real Montazzoli nella gara interna di domenica scorsa contro il Tre Ville. Da quanto si apprende dal referto arbitrale, al 20' minuto del secondo tempo, la partita era stata interrotta perché era stata lanciata in campo una lattina che ha sfiorato il portiere ospite colpendo alla testa un giocatore locale.

La formazione del Tre Ville non ha voluto riprendere la gara consegnando una lettera di motivazioni all'arbitro firmata da capitano e allenatore. In quel momento il risultato era fermo sull'1 a 0 per i padroni di casa.

Come spiega il giudice sportivo, "dal rapporto dell'arbitro, fonte privilegiata di prova, non si riscontrano gli episodi di intolleranza indicati nella dichiarazione della società Tre Ville, ad eccezione del lancio della lattina in campo, rispetto al quale, tuttavia, non si evidenziano elementi tali da far ritenere che, pur nella sua gravità , abbia influito in maniera determinante sul regolare svolgimento della gara. Visto l'art. 17 C.G.S. si delibera di infliggere alla società Tre Ville la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0; di infliggere alla società Tre Ville la sanzione dell'ammenda di 250,00 euro per la prima rinuncia, con penalizzazione di un punto in classifica; di infliggere alla società Real Montazzoli la sanzione dell'ammenda di 300,00 euro per intemperanze dei propri sostenitori".

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Sporting Casolana 32

Sporting San Salvo 29

Real Montazzoli 23 (+3)

Piazzano 21

Guastameroli 21

Marcianese 19

Fresa 17

Montalfano 17

Tre Ville 15 (-1)

Scerni 13

S. Vito 12

Roccaspinalveti 12

Trigno Celenza 11

Gissi 10

Mario Tano 4

Spal Lanciano 3