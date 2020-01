Entra in un bar-tabaccheria di Vasto Marina e tenta di acquistare un pacchetto di sigarette con una banconota falsa da 100 euro. È successo nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 14,30, in un locale di Vasto Marina, da dove è partita la segnalazione al 113.

"In effetti, - spiegano dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio - una volta giunto sul posto, il personale operante ha rintracciato un uomo di nazionalità marocchina che aveva, poco prima, cercato di acquistare un pacchetto di sigarette con una banconota da 100 euro, verosimilmente falsa. Il giovane, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, a seguito del controllo degli agenti operanti, è risultato inoltre, essere in possesso di altre tre banconote da 100 euro. A seguito delle prime verifiche esperite dal personale della Squadra Volante che hanno consentito di accertare la falsità delle banconote, che sono state debitamente sequestrate, il giovane, identificato per L.I. di anni 30, è stato accompagnato in Ufficio e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di spendita di monete falsificate".