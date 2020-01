Sfondano le porte delle case delle vacanze e poi rovistano all'interno. A volte, rubano i mobili, spesso di scarso valore. In un caso, anche un televisore.

Ladri sciacalli forzano le porte degli appartamenti delle riviere di Vasto e San Salvo per raccattare qualcosa, approfittando del fatto che, da ottobre fino a primavera decine di palazzi rimangono interamente vuoti.

E' accaduto di recente, visto che i segni di effrazione e la mancanza di alcuni mobili sono stati scoperti nei giorni scorsi da titolari di abitazioni in via Spalato, ma anche in contrada San Tommaso, la zona di Vasto Marina che si spopola maggiormente nei mesi freddi, e a San Salvo Marina. Quattro le abitazioni finite nel mirino degli ignoti.