Vittoria in rimonta per l'All Games San Salvo nella 12ª giornata del campionato di serie C1. I biancazzurri si sono presentati al gran completo e con l'ultimo tesserato, Daniele Marzocchetti, proveniente dal Montenero. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 a trovare per primi il vantaggio sono stati però gli ospiti, con un autogol su una rocambolesca azione in area sansalvese. In campo anche Alfredo Lanza che ha guidato la riscossa dei suoi uomini. L'allenatore-giocatore sansalvese ha prima trovato il pareggio, al 10', e poi il gol del vantaggio, qualche minuto più tardi.

Con l'inerzia del match a favore dei padroni di casa è stato Di Ghionno, su assist di D'Alonzo, a trovare la terza rete sansalvese. Ad un minuto dalla fine il Silvi ha trovato il gol del 3-2 ma poi, nel forcing finale, la retroguardia biancazzurra ha tenuto bene. E' finita 3-2 con la squadra del presidente Di Ghionno che gioisce per i 3 punti che la mantengono a ridosso della zona playoff.

La classifica

29 Tombesi C5

28 Gymnasium Audax Hatria

27 Città di Penne

24 Sagittario

22 Real Guardiagrele

20 All Games San Salvo

14 Il bigne Futsal Avezzano

14 Atletico Silvi

13 Area L'Aquila

13 La Fenice C5

12 Celtic Chieti

9 Lisciani Teramo

6 Minerva C5

5 Es Chieti