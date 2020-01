Il maestro Carmine De Palma, responsabile nazionale del settore Kung Fu Shaolin e Sanda, ha organizzato per la prima volta quest'anno un evento di caratura internazionale che porterà nei suoi centri sportivi di Vasto, Termoli e Petacciato nei giorni 14, 15 e 16 dicembre, il maestro di Shaolin Shi Fu Li Yu, che ha studiato presso l'Accademia delle Arti Marziali in Shaolin (Cina) e adesso risiede a Budapest, in Ungheria. Il maestro di Shaolin effettuerà e seguirà l’intero seminario e allenamento.

"Il maestro di Shaolin - spiegano gli organizzatori - è stato invitato dal maestro De Palma per molti motivi tra cui, oltre al laborioso e impegnativo sviluppo del programma Federale, per diffondere e migliorare lo Shaolin Kung Fu e Sanda partendo dalle origini più lontane, e per dare agli allievi del maestro De Palma, e a tutti gli interessati, un'impronta marziale più profonda. Si tratta di un appuntamento da non mancare assolutamente e da provare per tutti, principianti ed esperti. Gli allenamenti saranno impegnativi e intensi, molto tecnici e specifici, e sicuramente formeranno ancor di più tutti quelli che ne prenderanno parte, perché saranno sviluppati e condotti come si fa a Shaolin. Si eseguiranno esercizi di preparazione allo Shaolin Tradizionale, per poi continuare con il vero e proprio Shaolin, si effettuerà la forma QI XING QUAN (Forma delle 7 stelle) e il combattimento Sanshou (Sanda). Non resta che iscriversi alle lezioni, provare e imparare il più possibile dal maestro Shaolin".

Gli stage si terranno di pomeriggio nel pomeriggio e saranno aperti a tutti quelli che vogliono allenarsi, imparare e migliorare il Kung Fu, principianti e avanzati, uomini e donne; l’età dei partecipanti è di 6 - 60 anni. Per altre informazioni: cell. 320-7090241 - carminedepalma@hotmail.it - www.kungfuitaly.it.