Il Polo Liceale Statale "R. Mattioli" ha il piacere anche quest’anno di invitare gli alunni delle classi terze delle scuole medie e le relative famiglie alle giornate di "Scuola Aperta", articolate in due appuntamenti domenicali in dicembre (13 e 20) e gennaio (17 e 24) e del sabato 6 febbraio (coincidente con la giornata conclusiva del "Festival della Scienza).

Come spiegano dall'istituto, "l'iniziativa, finestra sul mondo del nostro Polo scolastico, si propone di mostrare la ricchezza dell’offerta formativa così come è stata strutturata e si è accresciuta nel corso degli anni per rispondere sempre meglio alle esigenze degli studenti. Le scelte recenti di questo Istituto (le Scienze Applicate, il Liceo Musicale e le innumerevoli attività proposte) sono state costantemente guidate dalla prospettiva di garantire agli studenti opportunità formative e solidi collegamenti tra la scuola secondaria superiore e il mondo universitario e del lavoro. Anche in occasione dell’iniziativa in programma, alunni e genitori saranno accolti dalla disponibilità dei nostri docenti secondo il programma così strutturato: accoglienza all’arrivo da parte di docenti e studenti dell’Istituto; formazione di gruppi in aula magna dove sarà brevemente illustrata l’Offerta Formativa dell’Istituto con, al termine, spazio per domande e richiesta di informazioni; per gli interessati, chiarimenti sulle procedure necessarie per effettuare l’iscrizione on line alle classi prime della scuola secondaria superiore; al termine, visita guidata della scuola con la possibilità di partecipare ad attività di laboratorio".

Questo il calendario e gli orari di Scuola Aperta 2015 / 2016:

Domenica 13.12.2015 dalle 15.30 alle 18.30

Domenica 20.12.2015 dalle 15.30 alle 18.30

Domenica 17.01.2016 dalle 15.30 alle 18.30

Domenica 24.01.2016 dalle 15.30 alle 18.30

Sabato 06.02.2016 dalle 15.30 alle 18.30

In occasione della "Settimana del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (7 – 15 dicembre 2015)" organizzata dal MIUR, nell’incontro del 13 dicembre, in particolare, saranno illustrate le modalità che il nostro Istituto propone per il recepimento delle azioni del PNSD nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa.