Aria di derby nella quindicesima giornata del Campionato di Promozione abruzzese (gir.B). Il Casalbordino di mister Farina ed il Vasto Marina del tecnico Cesario si sfideranno questa domenica alle 14:30 in un confronto che potrà cambiare le gerarchie in classifica di entrambe le formazioni. Solo due punti infatti dividono i casalesi dai vastesi. Per entrambe vincere sarà importante, potendosi così rifare dopo la sconfitta di settimana scorsa rispettivamente col Passo Cordone i giallorossi (1-0) e col Pinetanova i vastesi (2-1).

Stesso numero di sconfitte (3 gare perse) ed un cammino fino ad ora diverso in questa prima parte della stagione. A differenza del Vasto Marina, l’inizio del Casalbordino è stato più accelerato: pareggio all’esordio con la Virtus Ortona (2-2) e poi quattro vittorie ed una sola sconfitta (in casa del Pro Sulmona) nelle prime sei partite, andandosi a sedere al primo posto in coabitazione con Sulmona ed Il Delfino Flacco Porto. Da quel momento in poi altri dieci punti conquistati in otto partite, un bottino meno ricco rispetto alle prime battute. Vasto Marina invece ha iniziato in maniera meno positiva: nelle prime sei gare, infatti, i punti ottenuti da Madonna e compagni sono stati nove, quattro in meno dei cugini casalesi. Poi, però, il gruppo allenato da mister Cesario ha trovato una maggiore solidità ed ha iniziato ad esprimere un buon calcio, propositivo e aiutato dai sette gol di Madonna e Cesario (meglio di loro nessuno in squadra). Arrivati all’undicesima giornata, i vastesi hanno avuto l’onore di sedere in solitaria alla testa della classifica, una sorpresa per molti ma non per tutti. Nelle ultime tre partite solo due punti portati a casa. Gurdando ai punti ottenuti tra le proprie mura dal Casalbordino, i giallorossi risultano essere ancora imbattuti, mentre il Vasto Marina in trasferta, nelle ultime tre occasioni, ha ottenuto altrettante vittorie.

Questa domenica mister Cesario dovrà tenere d’occhio gli ultimi due acquisti del mercato giallorosso: Soria e Mucci [LEGGI CALCIOMERCATO], entrambi ex Vasto Marina insieme a Berardi e Della Penna. Il Casalbordino ha però salutato qualche giorno fa Nicola Sputore [LEGGI]. Una vittoria serve a tutte e due le squadre per non allontanarsi dalla lotta ai primi posti nel girone. Si preannuncia una gara dalle tante emozioni, anche se questo solo il campo potrà dircelo.

Tutte le sfide della quindicesima giornata

Pro Sulmona-Bucchianico

Virtus Ortona-Passo Cordone

Casalbordino-Vasto Marina

Castello-Castiglione Val Fino

Palombaro-Villa 2015

Pinetanova-Il Delfino Flacco Porto

River Casale-Fossacesia

Silvi-Fara San Martino

Torre Alex Cepagatti-Penne

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 27

Penne 27

Pro Sulmona 26

Vasto Marina 25

Casalbordino 23

Silvi 22

Fossacesia 21

Castello 20

Passo Cordone 20

River Casale 20

Fara San Martino 17

Torre Alex 17

Bucchianico 15

Palombaro 12

Pinetanova 12

Virtus Ortona 12

Villa 2015 11

Castiglione Val Fino 10