"Siamo sempre pronti a criticare l'operato degli amministratori quindi, per una volta che le cose funzionano a dovere, voglio segnalarlo". A scriverci è Marco P., residente del centro storico, per esprimere la sua soddisfazione dopo i lavori di ripristino dell'accesso in piazza Rossetti da corso Gairbaldi. I quattro paletti in metallo da mesi erano stati rimossi (per permettere l'acceso di diversi mezzi) ma le basi, sporgenti da terra, creavano non pochi disagi ai pedoni. In tanti, non accorgendosene, erano caduti a terra. Marco ha deciso nei giorni scorsi di scrivere all'assessore ai servizi per segnalare la situazione di pericolo:

"Gent.mo Ass.re Marcello, Le scrivo per porre l'attenzione su una problematica inerente la viabilità pedonale all'ingresso di Piazza Rossetti. Come di certo avrà già notato, mancano i piloncini che delimitano l'area pedonale da Corso Garibaldi e sporgono le basi di metallo di almeno 5/6 cm. Ogni giorno vedo inciampare pedoni anziani e giovani.Per l'ennesima volta questa mattina una donna è caduta rovinosamente a terra. In passato avevo già segnalato la problematica sopraindicata chiamando il Comune. Questa mattina è stata mia premura effettuare una telefonata anche al Comando dei Vigili Urbani. Certo della sua sensibilità verso tutte le difficoltà che affliggono il centro storico, sono sicuro che Lei troverà una soluzione per evitare danni e disagi alle persone che vivono la nostra bella piazza".

La risposta dell'assessore Marcello non si è fatta attendere, così come i lavori che, ieri, hanno ripristinato la chiusura dell'ingresso con paletti e catena (così da permettere l'accesso in caso di necessità). "Ringrazio l'amministrazione per l'intervento che ha risolto una situazione di pericolo per tutti i cittadini".