Dopo aver reimpito una grossa borsa di vari genere alimentari, è uscita senza pagare e ha strattonato e minacciato la cassiera che ha tentato di bloccarla. È successo nei giorni scorsi in un supermercato di via Mazzini, intorno alle 13.

Come ricostruito dagli uffici del Commissariato di Pubblica sicurezza diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, "la giovane, per eludere il controllo della borsa, ha strattonato più volte la commessa, minacciandola di morte e di investirla con l’autovettura; una volta liberatasi dalla presa, repentinamente è salita a bordo di una vettura di colore giallo, precedentemente parcheggiata nei pressi del supermercato, per darsi alla fuga. Gli operatori della Squadra Volante del Commissariato, immediatamente intervenuti, dopo aver raccolto alcune testimonianze e la descrizione della donna e della macchina su cui viaggiava, sono riusciti ad individuarla in via Canaccio, in compagnia di un giovane, risultato essere estraneo al reato. Sul sedile posteriore dell’auto vi erano ancora i prodotti alimentari asportati poco prima".

La donna, senza fare resistenza, ha subito ammesso le proprie responsabilità, rese evidenti anche dalle immagini di videosorveglianza del supermercato. Perciò i prodotti alimentari sono stati sequestrati e contestualmente restituiti al proprietario, mentre la giovane donna, identificata per G.F, di anni 29, residente in un paese del Molise, con pregiudizi di polizia inerenti la detenzione e spaccio di stupefacenti, è stata deferita alla locale autorità giudiziaria per il reato di rapina impropria.