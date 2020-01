Un milione di visualizzazioni nel primo giorno di pubblicazione su Youtube. Numero da record per Beautiful disaster, ultimo singolo e videoclip di Fedez e Mika che, oltre a condividere l'esperienza come giudici ad X-Factor, hanno scritto ed inciso insieme il brano Beautiful disaster, inserito negli album dei due cantanti.

La produzione di Beautiful disaster è firmata Mr.Ketra-Takagi, coppia inossidabile che in questo 2015 ha raccolto tante soddisfazioni. Per il beatmaker vastese Fabio Mr.Ketra Clemente, questo successo con il brano targato Fedez-Mika è solo l'ultimo in ordine di tempo. La collaborazione con il rapper milanese ha portato, tra gli altri, ai successi di L'amore eternit (con Noemi) e 21 grammi.

E poi c'è la scia di Bangkok, il brano dell'estate di Bab yK e Giusy Ferreri, che continua a restare nella classifica dei 10 singoli più venduti con oltre 66 milioni di visualizzazioni su Youtube. Numeri importanti, come quelli ottenuti con i "suoi" Boom-da-bash, che continuano a regalare soddisfazioni al 29enne artista vastese. "Mai nessun brano italiano aveva ottenuto 1 milione di visualizzazioni nel primo giorno su youtube - commenta Mr.Ketra - e sono davvero contento di aver messo, insieme a Takagi, la firma su questo successo. E' una grande gioia che voglio condividere con tutti i miei amici vastesi".