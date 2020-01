Dopo un esordio non felice per gli Amici del Basket San Salvo, la squadra di Saverio Celenza si prepara ad affrontare in casa il Blue Basket Isola nella terza giornata del Campionato di Promozione abruzzese. Nel primo appuntamento stagionale, i biancazzurri hanno ricevuto una brutta sconfitta contro il Loreto Basket- squadra sicuramente candidata ai primi posti del girone. Gli ospiti, trascinati dai 37 punti di Tini- inarrestabile soprattutto dai tre punti- hanno chiuso la pratica con il risultato di 48-71. Ventitre punti di differenza alla fine che, guardando alle qualità delle due squadre scese in campo domenica scorsa a San Salvo, forse sono un po’ troppi.

Celenza e compagni, ancora in dietro con la preparazione e alla ricerca di trovare la giusta forma fisica, hanno potuto contare sul contributo realizzativo di De Felice (11 punti) e dello stesso Saverio Celenza (15 punti). Questo non gli è bastato per sorridere per la prima volta in stagione, motivo per il quale domani alla palla due in programma alle ore 18:30, gli Amici del Basket vorranno rifarsi e trovare una vittoria che farebbe solo bene a questo gruppo.

Un gruppo, quello costruito a fine estate, che potrà dire la sua ma che dovrà trovare più equilibrio sia in difesa che in attacco, dato che in roster ci sono molti giocatori che non hanno mai giocato insieme. Soprattutto, visto che per molti è stato un ritorno sul parquet dopo diversi anni passati lontano dalla palla a spicchi, questo team dovrà trovare coesione e la quadratura giusta. Domani contro il Blue Basket Isola – quest’ultima reduce da due vittorie vittorie, la seconda al fotofinish con la Robur Pescara (68-66)- il San Salvo avrà un solo obiettivo: la vittoria. Due punti per iniziare a sorridere, due punti per avere più fiducia nei propri mezzi e incominciare a dimostrare il proprio valore come squadra.

Tutti i risultati della seconda giornata

Spoltore Basket-Roseto Basket 2014 64-70

Amici del Basket San Salvo-Loreto Basket 48-71

Blue Basket Isola-Robur Pescara 68-66

Cepagatti-Intrepida Ortona 74-44

Essaouiramoda basket- Tornimparte Basket 63-49

Tutte le sfide in programma per la terza giornata

Intrepida Ortona-Loreto Basket

Amici del Basket San Salvo-Blue Basket Isola

Roseto Basket 2014- Essaouiramoda Basket

Tornimparte Basket-Cepagatti

We’re Basket Ortona- Spoltore

La classifica

Blue Basket Isola 4

Essaouiramoda basket 2*

Robur Pescara 2

Tornimparte Basket 2

Cepagatti 2

Loreto Basket 2

Roseto Basket 2014 2

Spoltore 0*

Amici del Basket 0*

Intrepida Ortona 0*

*squadre con una partita in meno