"D'ora in poi anche il sabato mattina i cittadini della provincia di Chieti avranno a disposizione un medico di famiglia". Lo spiegano gli uffici della Asl n°2 Lanciano-Chieti-Vasto, che spiegano: "È la novità che la Asl inaugura con il servizio 'Studi aperti', promosso dalla Regione Abruzzo e che prevede, ogni sabato (esclusi i festivi, come ad esempio il 26 dicembre), dalle ore 8 alle 13, la presenza di un medico di medicina generale nelle sedi dei distretti sanitari di Vasto, San Salvo, Chieti, Chieti Scalo, Francavilla al Mare, Ortona, Lanciano, Atessa, Casoli e Guardiagrele".

"Al servizio - continuano dalla Asl - potranno rivolgersi tutti gli assistiti dei medici di famiglia che hanno aderito (l’elenco è disponibile sul sito internet www.asl2abruzzo.it). Sarà sufficiente esibire la propria tessera sanitaria e, qualora non sia presente il proprio medico, compilare un modulo per l’acquisizione del consenso informato. L’iniziativa affianca e si aggiunge ai servizi di continuità assistenziale e di emergenza 118, che non subiranno variazioni".

"Aggiungiamo un nuovo tassello al programma di potenziamento dell’assistenza territoriale - ha spiegato il direttore generale Pasquale Flacco - così da essere ancora più vicini agli utenti. L’aggregazione della medicina convenzionata rappresenta un obiettivo importante da centrare, perché ci permetterà di dare continuità ai servizi, evitando il ricorso all’ospedale anche in situazioni che non hanno il carattere di acuzie o di urgenza. Con 'Studi aperti' abbiamo creato i presupposti per avviare questo nuovo modello assistenziale".