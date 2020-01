Torna come ogni giovedì l'appuntamento dedicato alle ricette e agli appassionati di cucina. Questa settimana con le nostre telecamere siamo stati a casa di Tonio Romagnoli, che nella vita fa il pizzaiolo e che si muove a suo agio non solo tra forno e farina ma anche ai fornelli. Con lui anche suo nipote Sasha Brocanelli, fidato assistente per la preparazione del risotto al radicchio, salsiccia e amarone, piatto ideale per le giornate invernali.

Volete partecipare a Oggi cucino io e ospitare le telecamere di Zonalocale.tv nella vostra cucina? Scrivete a redazione@zonalocale.it.

Risotto al radicchio, salsiccia e amarone

Ingredienti: 500 gr. di riso, 200 gr. di radicchio, 350 gr.di salsiccia bianca, 1 bicchiere di vino 'amarone', 1/2 cipolla, 30 gr. di burro, 40 gr. di parmigiano, brodo vegetale.

